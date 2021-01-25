Олександрійський відділ поліції припинив своє існування (і розширив сферу діяльності)

У юридичному статусі Олександрійського відділу поліції відбулися кардинальні зміни, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою (у тому числі) від начальника сектору моніторингу даного поліцейського підрозділу Віталія Старчика.

Як стало відомо «Голосу Громади», зміни у діяльності Олександрійського відділу поліції полягають передусім у значному розширенні території обслуговування. Відтепер поліцейський відділ, який досі вважався міським, обслуговує не лише Олександрію та раніше приєднані до неї села і селища: до території обслуговування місцевої поліції, крім Олександрійської територіальної громади, входитимуть також смт Онуфріївка, Петрове (де створені місцеві сектори поліцейської діяльності) та Світловодський відділ

поліції, який структурно також підпорядкований олександрійській поліції. Відповідно назва підрозділу тепер має такий вигляд: «Олександрійський районний відділ поліції».

Дана реорганізація міського поліцейського відділу в районний відбулася у зв`язку з загальною адміністративно-територіальною реформою Олександрійщини та інших сусідніх районів Кіровоградської області.

Як зазначив у ЗМІ начальник Олександрійського районного відділу поліції Володимир Хвостов, головна мета реорганізації – підвищити ефективність діяльності поліції і наблизити її до найвіддаленіших куточків ввірених територій. У найближчих планах керівництва – обговорити з усіма головами ОТГ місцеву проблематику охорони громадського порядку і в подальшому реалізувати ряд таких безпекових проєктів, як «Поліцейський офіцер громади» та інші, в результаті чого філософія поліції суттєво зміниться на краще, – вважає В.Хвостов.