Олександрійський водоканал виготовлятиме знезаражувач для води

Олександрійське водопровідне-каналізаційне господарство ОКВП «Дніпро – Кіровоград» планує виготовляти реагент, який використовується для очищення питної води та покращує якість знезараження води в процесі її підготовки.

“Гіпохлорит натрію виготовляється зі звичайної солі. Її додають у попередньо підготовлену воду певної температури (влітку теплу воду з мережі охолоджують, а взимку – підігрівають на спеціальному обладнанні). Сіль розчиняється у воді, після чого через неї пропускають електричний струм. В результаті хімічної реакції утворюється гіпохлорит натрію, який надходить у спеціальні резервуари для зберігання, та водень, який вивільняється в атмосферу без жодної для неї шкоди. Вся лінія виробництва є нешкідливою для працівників та довкілля. Зберігається гіпохлорит, отриманий електролітичним методом набагато довше”, – йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому та Знам’янці такі міні-заводи вже працюють, в Олександрії наразі готуються до пусконалагоджувальних робіт та безпосереднього старту виробництва.

Повністю установка окупиться приблизно за три роки.