Олександрійський «Захист» здобув нагороди Кубка України

Минулими вихідними у м. Львові відбулися змагання на Кубок України з військово-спортивних багатоборств пам’яті генерал-майора Сергія Кульчицького у розділі «Бойове двоборство» серед дорослих, у яких взяли участь олександрійські спортсмени, повідомляє «Голос Громади» за інформацією патріотично-спортивного клубу «Захист».

У турнірі боролися 127 учасників з п`ятнадцяти регіонів України.

За підсумками двох розділів – кульової стрільби та всестильового бою, найвищу кількість балів, а відповідно і загальнокомандну перемогу, отримала Кіровоградська область! Другими стали представники Харківського регіону, третіми – команда міста Києва. Команду Олександрії представляли 10 спортсменів, які мали такі результати: І місце – Школа Яна, Стовба Ілля, Артемюк Олександр, Скоренцов Валерій; ІІ місце – Школа Яна, Гарькавий Богдан, Суржик Володимир; ІІІ місце – Єсаян Арман.