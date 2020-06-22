Олександрійським заробітчанам продовжено банківські пільги для переказів з Польщі

ПриватБанк подовжив пільговий період для відправлення переказів з Польщі в Україну без комісії через мобільний додаток My Ria до 30 липня 2020 року. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна (обласна) прес-служба фінансової установи.

«Для відправки безкоштовного переказу з Польщі в Україну потрібно завантажити додаток My Ria (Play Market, App Store), зареєструватися і зробити транзакцію. Для завершення переказу залишається просканувати штрих-код у найближчому з 8000 банкоматів Euronet і оплатити транзакцію карткою або готівкою.

Вже через кілька хвилин одержувач в Україні зможе зарахувати кошти через Privat24 або отримати їх в терміналах самообслуговування і банкоматах ПриватБанку. Отримати перекази Ria з Польщі можна як в євро, так і в доларах США», – йдеться у повідомленні прес-служби.