Олександрійці активно прибирають місто

У рамках проведення Всесвітнього дня в Олександрії проходять заходи до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

“Спортивні і громадські організації та юні депутати Молодіжного парламенту ЦДЮТ ім.О.Шакала взяли участь у прибиранні зони відпочинку «Топольки». Колектив ДЮСШ №2 упорядкував прилеглу територію спортивної школи. Громадська організація «Козацький звичай» організувала прибирання берегової зони річки Березівки. Працівники КП «Ритуал» здійснюють прибирання території центрального міського кладовища.

У свою чергу, КП «Чисте місто» виконує вивезення сміття із місць, де проводився благоустрій.” – йдеться у повідомленні.

Завтра планується упорядкування території парку «Молодіжного». Кожен охочий може долучитись до заходу й зробити разом наше місто чистим та гарним.