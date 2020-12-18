Олександрійці більше сплачуватимуть за користування ліфтом

В Олександрії планують підвищити тариф на послуги з користування ліфтовими кабінками. Інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення “Олександрійської ліфтової компанії”.

Наразі містяни сплачують за ліфт 1,05грн/км2 квартири, після подорожчання, яке заплановане на 01 січня 2021 року, тариф становитиме 1,23грн/км2 квартири.

У Компанії зазначають, що мешканці багатоквартирних будинків сплачують не за користування ліфтом, а за підтримку робочого стану ліфтів та їх безпеку.

За користування ліфтами платять мешканці другого та вище поверхів.