В Олександрії відбулась урочиста хода на підтримку Всеукраїнської акції «Марш захисників України», повідомляє «Голос Громади».

Цей марш став першим святковим заходом, проведеним 24 серпня в Олександрії на честь 30-ї річниці Незалежності України. Хода розпочалася о 10-й годині від площі Покровської; її маршрут проліг по проспекту Соборному, через Соборну площу і закінчився на площі перед палацом культури «Світлопільський». У маршовій колоні, у військовій формі, з бойовими нагородами крокували олександрійські ветерани – учасники АТО/ООС, які захищали незалежність та цілісність держави на її сході. Разом з ними підтримали акцію члени родин живих і загиблих бійців, волонтери. На честь видатної державної дати та на вшанування пам`яті захисників України учасники маршу пронесли головною вулицею міста державні та бойові знамена.

Хода в нашому місті була зініційована громадською організацією ветеранів АТО/ООС «Захисники України – Олександрійщини». Ось що сказав її голова Олександр Михайлик «Голосу Громади» по завершенні ходи: «Раніше, два роки поспіль таку ходу в рамках Всеукраїнської акції ми проводили в Києві. Але на жаль, не всі наші ветерани мають змогу поїхати для цього до столиці, тому ми з побратимами порадилися і цього разу на День Незалежності вперше вирішили провести захід в Олександрії. Таким чином участь у марші взяли всі бажаючі».

Завершивши ходу біля ПК «Світлопільський», ветерани взяли участь у наступному урочистому заході – проспівали Державний гімн України разом з іншими учасниками його масового виконання для встановлення Національного рекорду України.