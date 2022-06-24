Олександрійці долучилися до міжнародного олімпійського руху

23 червня у світі відзначається Міжнародний Олімпійський день.

З цієї нагоди в Олександрії відбулися різноманітні масові фізкультурно-спортивні заходи, які ще зранку розпочалися з організованих, активних врав-руханок у дитячих садочках.

А основні спортивні заходи Олімпійського дня проходили о 16-й годині на скейт-майданчику у Театральному сквері. Відкрив програму та привітав учасників і глядачів начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський. Першими у програмі дня були показові виступи юнаків-аматорів, які на скейтбордових спорудах дивували глядачів трюками «вищого пілотажу» на самокатах. Далі захід мав «інтерактивний» характер: будь-хто з присутніх міг не лише спостерігати та уболівати, а й взяти участь у наступних видах – дартсу, вправах з гирьового спорту, подоланні перешкод на канатах (спортивний туризм).

А працівники бібліотечної системи міста на цьому ж майданчику Олімпійського дня провели свої майстер-класи. Під їхнім керівництвом діти, які мали до цього бажання, власноруч виготовляли для себе сувеніри: олімпійські символи, брошки з фоамірану «Я люблю спорт», «Шнуруємо кросівки», паперопластику «М’яч стрибунець», флікеріи «Футбольний м’яч», тощо.

Учасники кожного з видів Олімпійського дня отримали пам`ятні дипломи і призи.