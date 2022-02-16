Олександрійці довели свою єдність! Втім, хто б  у цьому сумнівався…

На площі Соборній в Олександрії відбулося мирне зібрання Дня єдності, який вперше запроваджений на державному рівні, повідомляє «Голос Громади».

Лише позавчора, 14 лютого, Президент України підписав указ, згідно з яким 16 лютого (а цю дату деякі західні ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці називали ймовірною датою вторгнення Росії), проголошується Днем єднання. А вже напередодні уряд України затвердив план заходів із відзначення цього дня, який, серед іншого, передбачає підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання Державного гімну, вечірню ілюмінацію кольорами прапора України.

У повній відповідності до цих урядових настанов сьогодні на олександрійській центральній площі, перед будівдею кінотеатру «Жовтень» пройшло мирне зібрання. Погода цього дня видалась не надто сприятливою: хмарне небо, сіявся дрібний сніг з дощем. Але справжнім громадянам справжнього українського міста це не стало на заваді! Усміхнені обличчя людей дуже різного віку, відкриті погляди, невимушеність у спілкуванні, синьо-жовті стрічки на одязі і таких же кольорів прапорці в руках – ось такими побачив наших олександріців фотооб`єктив «Голосу Громади».

Як і годиться для відзначення цього нового для нас усіх Дня єднання, на площі була присутня вся відповідна державному заходу протокольна частина: ведучий заходу, представництво обох гілок міської та районної влад в особах міського голови Сергія Кузьменка, його заступників, голів райдержадміністрації і ради, а також командування військової частини № 2269, правоохоронних органів та ДСНС. Виконання Державного гімну України, розгорнений перед мирним зібранням великий синьо-жовтий прапор, короткі, але теплі вітальні промови голови Олександрійської РДА Ольги Коріненко, тимчасово виконуючого обов’язки керівника Олександрійської територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майора Олександра Башкалова. І ще заступника командира військової частини, полковника Юрія Криндача, який запевнив: наша армія була, є і зажди буде єдиною з народом, а тому ми маємо довіряти їй. А також бути єдиною нацією, впевнено дивитися в майбутнє і тоді все буде гаразд у нашому спільному домі…

Завершенням заходу єднання було дзвінкоголосе і піднесене виконання молодіжною вокальною групою відомої пісні Ніколо і Ю.Рибчинського «Україна – це ми!»

Власне, все це і стало лейтмотивом сьогоднішнього зовсім нетривалого, але напрочуд злагодженого і яскравого зібрання. Коли ведучий оголосив про його закінчення, люди не поспішали розходитися у своїх повсякденних справах: вони вітали одне одного, разом, групами фотографувалися біля прапорів та на фоні великого задника із зображенням блакитного неба і золотавих соняшників, встановленого на імпровізованій сцені – східцях будівлі «Жовтня». Наша міцність – у нашому єднанні. І нехай весь світ – всі наші друзі і недруги це бачать та пам`ятають…