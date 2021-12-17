Олександрійці креативлять та хизуються оригінальними “Альтернативними ялинками”

Олександрію вже огортає новорічний настрій, святкова метушня та підготування до головного свята року – Новий рік.

Сьогодні в Олександрії у Палаці урочистих подій відкрили передноворічну виставу-ярмарок “Альтернативна ялинка”, повідомляє “Голос Громади”.

Разом з ведучим захід відкрила секретар міської ради Вікторія Косяк, запросила всіх оглянути незвичайні ялинки й привітала з майбутніми святами.

Креативна ялинка створює прекрасний настрій й розвиває майстерність та дає волю фантазії! На вернісажі ялинок цього дня представлено 16 цікавих авторських композицій від талановитих школярів навчальних закладів Олександрійської громади. Кожна – зі своєю унікальною історією створення, по-своєму унікальна, оригінальна та особлива!

Будь-який витвір мистецтва можна придбати та встановити у себе вдома, на роботі тощо. Виручені кошти підуть на благодійність. Ціни коливаються в межах від 350 до 3 000 гривень.

Поряд з цим, на виставці-ярмарку проводять новорічні майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, прикрас; пропонують варіації імбирних пряників та сувенірів.

Святковий ярмарок, де кожен охочий може придбати ялинку чи новорічні дрібнички, працюватиме до 24 грудня. Запрошуємо відвідати цей атмосферний ярмарок та зробити добру справу!