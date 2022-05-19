Олександрійці можуть підвищити кваліфікацію, удосконалити навички й навчитися чомусь новому

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці та їх повернення до трудової діяльності державна служба зайнятості організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості.

Уже цьогоріч понад 800 безробітних громадян пройшли професійне навчання, що організовувалося з урахуванням потреб ринку праці та вимог роботодавця до підготовки висококваліфікованих робітників.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, кравець, електрогазозварник, слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з механоскладальних робіт, водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, касир торговельного залу, кухар, офіціант, швачка, слюсар-ремонтник, адміністратор, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – за такими професіями навчалися безробітні Кіровоградщини.

Крім того, для безробітних громадян на замовлення роботодавців проводилися й курси цільового призначення. Одні з найцікавіших – «Тестування програмного забезпечення», «Особливості видобутку природного каменю», «Школа фермерства 2.0. Технології виконання весняно-польових робіт у сільському господарстві», «Ремонт і технічне обслуговування сучасних тракторів, сільськогосподарських та меліоративних машин», «Створення тривимірної графіки у програмі «Autodesk 3ds Max»» та ін.

Слід зауважити, що після закінчення профнавчання всі безробітні працевлаштуються.

Тож якщо перед вами стоїть питання, як стати затребуваним сьогодні на ринку праці, відповідь одна – звертатись до служби зайнятості, навчитись затребуваним професіям та підвищити власні професійні компетенції.