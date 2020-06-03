В Олександрії оголосили конкурс на «Кращий благоустрій приватної садиби» (ВИМОГИ)

За традицією в Олександрії щороку проводять конкурс-огляд «Кращий благоустрій приватної садиби». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «КТМ».

Основною метою конкурсу є заохочення олександрійців облагороджувати й озеленювати території, тримати їх в охайному вигляді.

Переможці обиратимуться за наступними критеріями:

– охайний вигляд садиби та двору;

– оригінальне оформлення садиби;

– наявність таблички з назвою вулиці;

– зелені насадження та квітники;

– освітлення дворової території;

– утримання паркану та території садиби в належному санітарному стані;

– наявність договору зі спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів;

– стан малих архітектурних форм;

– наявність місць тихого відпочинку.

Окрім приватного сектору, участь змаганнях можуть брати організації, установи, підприємства та віднедавна багатоквартирні будинки.

Заявки можна подавати до 1 серпня. Підведення підсумків та визначення переможців відбудеться до Дня Незалежності під час загальноміських урочистостях.