В Олександрії оголосили конкурс на «Кращий благоустрій приватної садиби» (ВИМОГИ)

За традицією в Олександрії щороку проводять конкурс-огляд «Кращий благоустрій приватної садиби». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «КТМ».
Основною метою конкурсу є заохочення олександрійців облагороджувати й озеленювати території, тримати їх в охайному вигляді.
Переможці обиратимуться за наступними критеріями:
– охайний вигляд садиби та двору;
– оригінальне оформлення садиби;
– наявність таблички з назвою вулиці;
– зелені насадження та квітники;
– освітлення дворової території;
– утримання паркану та території садиби в належному санітарному стані;
– наявність договору зі спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів;
– стан малих архітектурних форм;
– наявність місць тихого відпочинку.
Окрім приватного сектору, участь змаганнях можуть брати організації, установи, підприємства та віднедавна багатоквартирні будинки.
Заявки можна подавати до 1 серпня. Підведення підсумків та визначення переможців відбудеться до Дня Незалежності під час загальноміських урочистостях.