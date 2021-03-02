Олександрійці можуть спробувати реалізувати себе в конкурсі ідей

За підтримки Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту оголошено конкурс на участь в ідеятоні «Твоя ідея», який покликаний об’єднати молодь з різним досвідом навколо важливих проблем, які вони бачать щодня у своїй громаді внаслідок глобальної пандемії.

Ідеятон – це короткий, інтенсивний формат з елементами мозкового штурму, скетчингу (техніка швидкого створення простих малюнків і візуальних нотаток), прототипування та інших речей, які надихають на нові рішення.

Під час участі у конкурсі передбачається:

– три інтенсивні дні онлайн із повним зануренням у творчі техніки; – нетворкінг – зав’язування корисних знайомств та спілкування з потенційно корисними для бізнесу людьми; – спілкування з молоддю зі всіх куточків України; – навчання за методикою дизайн-мислення, розробленою при Стенфордському університеті; – можливість створити командний проєкт, презентувати його журі та виграти фінансування. Загальний призовий фонд сягає 50 тис. дол. США і може бути розділений між кількома ідеями або відданий переможній мега-ідеї.

Взяти участь в ідеятоні може молодь 18-35 років, а саме: студенти, громадські діячі, активні громадяни, представники неурядових організацій, ті, хто починають свій професійний шлях або вже справжні професіонали, всі молоді люди, які мають бажання робити зміни в країні.

Подати заявку можна до 9 березня. Участь в конкурсі безкоштовна.

Ідеятон відбудеться 26, 27, 28 березня в режимі онлайн і триватиме три повні робочі дні, участь у повній триденній програмі – обов’язкова.