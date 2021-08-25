Грамоти Верховної Ради України, Кіровоградської обласної ради, Олександрійської міської ради та подяки міського голови Олександрії отримали жительки і жителі міста у рамках урочистостей, присвячених 30-й річниці Незалежності України, повідомляє «Голос Громади».

Грамотою Олександрійської міської ради нагороджені матері загиблих військовослужбовців-учасників антитерористичної операції – за материнську любов і неоцінений внесок у виховання синів – захисників незалежної України: Ірина Миколаївна БЕНДЕРОВА, Алла Григорівна ГОЛИНСЬКА, Віра Миколаївна КОЗЕНКО, Олександра Дмитрівна КУЛИГІНА, Галина Василівна КОПИТОВА, Тетяна Василівна ТАНКОВСЬКА.

А також Михайло Анатолійович ДМІТРІЄВ, учасник АТО, старший прапорщик, тимчасово виконуючий обов’язки інспектора відділення рекрутингу та комплектування Олександрійського районного центру комплектування та соціальної підтримки – за сумлінне виконання службових обов’язків, особистий внесок у справу забезпечення обороноздатності та життєдіяльності Збройних сил України;

Олександр Олександрович ОНИЩЕНКО, старший лейтенант, тимчасово виконуючий обов’язки начальника групи територіальної оборони Олександрійського районного центру комплектування та соціальної підтримки – за сумлінне виконання службових обов’язків, особистий внесок у справу забезпечення обороноздатності та життєдіяльності Збройних сил України;

Юрій Петрович ФЕДОРЕНКО, житель с.Марто-Іванівки – за активну громадянську позицію та з нагоди 70-річчя з дня народження.

Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджено лікаря-кардіолога поліклініки КП «Центральна міська лікарня» Валентину КАЛУГІНУ.

Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено інспектора з кадрів відділу правового, кадрового та організаційного забезпечення централізованої бухгалтерії управління освіти Олександрійської міської ради Людмилу ХЕЙНОЛАЙНЕН.

Іменними годинниками від Олександрійського міського голови нагороджено полковника, командира військової частини № 2269 Руслана РОЗЕНБЕРГА, вчителя історії та народознавства НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 – ДНЗ «Лісова казка» Юрія КОЛІСНИКА, лікаря-хірурга поліклініки КП «Центральна міська лікарня» Петра СКОРОПАДА.

Подяки Олександрійського міського голови отримали:

Наталія Юріївна БУЦ, головний сержант окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління національної гвардії – за успіхи в службово-бойовій діяльності, старанність, ініціативу;

Дмитро Ігоревич ГУРСЬКИЙ, штаб-сержант окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління національної гвардії – за успіхи в службово-бойовій діяльності, старанність, ініціативу;

Петро Миколайович ДАЦИШИН, майор, заступник командира батальйону зв’язку в/ч 2269 – за високі показники у бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків;

Дмитро Валентинович УЛЬЯНОВСЬКИЙ, капітан, командир 2-ї авіаційної ланки 1-ї ескадрильї в/ч 2269 – за високі показники у бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків;

Карина Олександрівна МИКИТЮК, капрал поліції сектору реагування патрульної поліції Олександрійського районного відділу – за вагомий внесок під час виконання службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного порядку та протидії злочинності;

Євген Анатолійович РУДІК, старший лейтенант поліції, старший інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександрійського районного відділу – за вагомий внесок під час виконання службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного порядку та протидії злочинності;

Світлана Миколаївна САМОДІД, головний державний інспектор Олександрійської державної податкової поліції – за ініціативність, наполегливе і результативне виконання посадових обов’язків;

Олена Миколаївна ШЕПТИЦЬКА, головний державний ревізор-інспектор Олександрійського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок – за ініціативність, наполегливе і результативне виконання посадових обов’язків.

Нагородження відбулося у ході урочистих святкових заходів в Олександрійському театрі.