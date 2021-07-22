Олександрійці побували на особистому прийомі у міського голови Сергія Кузьменка

Днями міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань за участі начальників управлінь та директорів комунальних підприємств міста.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Жителі зверталися до Сергія Кузьменка з різних питань: надання учаснику АТО земельної ділянки; поліпшення житлових умов; затоплення стоками підвалів будинків по вул.Козацькій№47 та пр. Соборному №96; ремонту дороги по вул. Некрасова; підключення будинку по вул. Ушинського №2 до централізованої каналізації; підключення до мережі водопостачання вул. І.Франка та пров. Cтепняка-Кравчинського; встановлення дитячого майданчика; про торгівлю домашньою горілкою у торговельних точках «Веснянка» і «Продукти Тетяна».

Деякі з питань передані для додаткового вивчення та залучення контролюючих структур для реагування.