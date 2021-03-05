Олександрійці побували на “Севільських заручинах” й говорять про феєричність вистави

Сьогодні, 05 березня, в приміщені Міського Палацу культури відбулася довгоочікувана подія для мешканців Олександрії – грали виставу “Севільські заручини” від Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького.

“Гарно, дивовижно, давно чекали такого, дуже сподобалось, відчувається рівень, а там ще був і оркестр…” Ось так характеризують виставу мешканці міста, які побували на прем’єрі.

Подія знакова, адже досить тривалий час палац культури не приймав відвідувачів, тому сьогодні можна сміливо говорити, що був аншлаг.

В якості захочення чимало олександрійок отримали запрошення від мера Олександрії з нагоди Міжнародного жіночого дня, що стало для них приємною несподіванкою.

Романтична середньовічна Іспанія з відмінною грою акторів, яскравими костюмами і декораціями пронизливий живий спів та оркестрова музика… Це потрібно було бачити на власні очі! Олександрійці давно чекали “справжнього театру”.

Актори та оркестр, по закінченню вистави, отримали море вдячних оплесків. А після передсвяткового заходу олександрійок чекав неочікуваний сюрприз — букет квітів від Сергія Кузьменка, що викликав щире захоплення жіночої половини та захват у бік міського голови.