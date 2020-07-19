Олександрійці подолали нічний Endurance

В ніч з 18 на 19 липня, в Олександрії відбувся нічний 4-годинний Endurance, в якому прийняли участь майже 30 спортсменів, повідомляє “Голос Громади”.

Даний захід був розрахований на спортсменів з середньою фізічною підготовкою щоб зробити його максимально доступним.

Протяжність маршруту складала майже 19 км, який починався в місті Олександрія, але основна його частина проходила через Приютівську ОТГ.

По маршруту було 6 локацій, на кожній з них спортсмени робили різні фізичні вправи, а саме:

-віджимання

-присідання

-бурпі

-присідання з навантаженням у воді

-командне скручування на прес у воді та різноманітні статичні навантаження.

Родзинкою заходу було те, що кожен із учасників від старту до фінішу рухався з додатковим навантаженням у вигляді баклаги з водою.

Спортсмени показали гарну командну роботу, моральну та фізичну підтримку колегам по команді, а саме головне- вийшли із зони комфорту, перевірили свої фізичні здібності та провели гарно час. За пройдений маршрут кожен фінішер отримав тематичний подарунок.

Організаторами даного заходу виступили ГО “Сильна Олександрійщина” за підтримки президента ФК “Олександрія” Сергія Кузьменка та голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева.