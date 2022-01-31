Олександрійці подовжують вакцинуватись від коронавірусної інфекції

Минулого тижня в Олександрії від коронавірусу вакцинувалося 714 людей, повідомляє “Голос Громади”.

Зокрема, 274 громадянина отримали перше щеплення, 174 жителі вакцинувалися вдруге, 1 людина отримала додаткову дозу та 261 олександрієць щепився бустерною дозою.

Імунізація здійснювалася виключно вакциною «Pfizer».

На сьогодні наявним залишається тільки Pfizer у кількості 2 220 доз. Усі інші різновиди відсутні.

Центр масової вакцинації у ПК «Світлопільському» тимчасово не працює. Для вакцинації звертайтесь до кабінету №216 Центру первинної медико-санітарної допомоги (міська поліклініка).

Телефон для довідок: (068) 524-27-49 (з 10:00 до 18:00).