Олександрійці попрощалися з Лідією Томіліною

Учора, 01 серпня, олександрійці попрощалися з ветераном війни, визволителем нашого міста, Почесним громадянином Олександрії – Томіліною Лідією Марківною.

Провести в останню путь прийшли усі, хто знав Лідію Марківну особисто: рідні та близькі, міський голова Сергій Кузьменко, секретар міської ради Вікторія Косяк, депутати Олександрійської міської ради, представники ветеранської організації, працівники міської ради та багато інших олександрійців, які висловили співчуття рідним. Прощання відбулося на території біля моргу міської лікарні.

Нагадаємо, що протягом Другої світової війни Лідія Марківна пройшла з боями від Бєлгорода до Чехословаччини, працюючи санінструктором. Брала участь у визволенні Кіровоградщини: Куцеволівки, Дівочого поля, Недогарок, Косівки, Знам’янки, Кіровограда та рідної Олександрії. Більше 30 років Лідія Томіліна працювала у дитячому садку № 16. Також проводила значну роботу з військово-патріотичного виховання молодого покоління олександрійців. Була нагороджена орденами «За мужність» та Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, медаллю «За бойові заслуги» та 15 ювілейними медалями.

Голос Громади висловлює співчуття рідним. Світла пам’ять…