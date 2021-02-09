Олександрійці пройдуть заходи по вшануванню воїнів-інтернаціоналістів

З нагоди цієї пам’ятної дати в Олександрії пройде ряд тематичних заходів.

У закладах освіти для учнівської молоді проводитимуться інформаційні хвилинки на уроках історії, української літератури, години спілкування, читання «Сторінками афганської війни», бібліотечний урок на тему «Вшанування учасників бойових дій в Афганістані» тощо.

В музейному центрі імені Худякової А.Ф. із 9 по 17 лютого діятиме тематична виставка «Їх покликав Афганістан». Також музей організовує історичні години та дайджести.

Бібліотечні заклади проводитимуть виставки та відео-фактажі на сторінці Центральної бібліотечної системи у соцмережі Фейсбук.

15 лютого о 10:00 годині відбудеться мітинг-реквієм та покладання квітів до меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам.

Цього дня з 11:00 до 12:30 години в Церкві Святих Федора та Анастасії проводитиметься панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами.

Також 15 лютого Головківський сільський будинок культури організовує тематичну програму «Вшанування воїнів-інтернаціоналістів», а Піщанобрідський сільський клуб – тематичну виставку та урок мужності «Час обрав нас».