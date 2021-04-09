Олександрійці разом з депутатами провели день з озеленення Олександрії

Сьогодні, 09 квітня, мешканці Олександрійської громади долучились до акції з озеленення міста, повідомляє “Голос Громади”.

Все почалося зранку у сквері пам`яті Героїв «АТО», де зібрались комунальники, активісти, небайдужі олександрійці, серед яких депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький.

Всі гуртом взялись робити розмітки, бурити ями, розкладати й підрізати дерева, підсипати добрива, носити воду, закопувати, підгрібати… Наполегливо, згуртовано та весело була висаджена алея горіхів уздовж двох садочків, а це понад тридцяти молодих дерев! Вже за якихось 3-5 років висаджені горіхи зроблять сквер справді зеленим та затишним.

Наступним пунктом висадження алеї горіхів стала вул. Садова, біля парку на верхньому БАМі, де уздовж дороги на пустирі висадили ще більш як два десятки молодих горіхів. Таким чином, за день “добрих справ” в місті Олександрії з`явилось понад 50! нових дерев молодого горіху.

Заходи було організовано за ініціативи, сприяння та фінансової підтримки депутата міської ради Віталія Заріцького, депутата обласної ради Павла Фесюка та першого заступника міського голови Олександрії Юрія Гугленка.

Організатори висловлюють подяку працівникам КП «Зеленгосп» на чолі з Віталієм Бульдовичем, начальнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому та громадському активісту, учаснику АТО Олександру Гуржію за допомогу у висаджені дерев, підготовчих роботах та надання садового буру.

Поряд з цим, цього ж дня, за ініціативи та керівництва старости селища Головківка Тетяни Кузьменко, була проведена масова висадка зелених насаджень на колишньому сміттєзвалищі у центрі села, неподалік школи та селищної ради. До цього, чималу територію розчистили від порослі, вивезли сміття, розгрейдили, зробили розмітки для висадки дерев тощо.

За допомогою чималої кількості небайдужих мешканців селища та спецтехніки під час весняної толоки було висаджено багато саджанців червонолистого дуба, берізки, каштанів та горіхів.

«Хочу подякувати за підтримку міському голові Сергію Кузьменку, генеральному директору ТОВ “”УкрАгроКом” Анатолію Кузьменку, депутату обласної ради і комерційному директору ТОВ “”УкрАгроКом” Павлу Фесюку, депутату районної ради Віктору Курупу, активістам, постійним помічникам і порадникам: Івану Кузьменку, Миколі Маловіку, Віталію Братченку, Сергію Хрокалу і Анатолію Курупу, а також Миколі Уманському, Сергію Піхотіну, Олексію Гурову, Миколі Бережному, Олександру Карапі, жіночкам – трудівничкам, нашим діткам, і всім, всім, всім, хто був поряд і без кого цей задум не вдався б. Я завжди говорю і вкотре наголошую: один в полі не воїн – тільки в єдності наша сила!!! Дякую всім всім!!» – звернулася зі словами вдячності староста.