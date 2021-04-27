Олександрійці щедро дякують Сергію Кузьменку за оперативну допомогу у придбані автомобіля для військових

Фейсбук майорить постами вдячності міському голові Олександрії Сергію Кузьменку, який швидко відреагував на прохання придбати автомобіль для наших військових, повідомляє “Голос Громади”.

“Висловлюю найщиріші слова вдячності меру нашого міста Кузьменко Сергію Анатолійовичу та фонду “Турбота” за допомогу моєму підрозділу, також хочу подякувати Андрію Давидовському за підтримку, волонтерів нашого міста, і всіх мешканців що вірять в свою армію, і нашу перемогу!!!))))”

“Дякуємо Сергію Кузьменку, БФ”Турбота” за швидко прийняті рішення та допомогу.

ПРАЦЮЄМО ПО НОВОМУ В ДІЇ!!!!!

Тепер наше завдання завантажити машину необхідним, тим що конче потрібно військовим!!!!”

…безмежні слова вдячності меру міста від олександрійців за допомогу у придбанніавтомобіля для військових.