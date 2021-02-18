Олександрійці спілкувались з міським головою Сергієм Кузьменком на особистому прийомі

Вчора, 17 лютого, міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Спілкування тривало близько 3 годин. На прийомі з мером олександрійці підіймали питання, зокрема: виплата матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов, вирішення спірних питань між сусідами, ремонт доріг, утримання та санітарний стан дворової каналізації тощо.

Більшість питань були вирішені відразу, інші – наразі потребують відтермінування у зв’язку з несприятливими погодними умовами або додаткового вивчення, тому керівники виконавчих органів отримали відповідні доручення.

«Міська рада працює публічно і прозоро. Ми розглянемо всі питання, які ще не було розв’язано, проаналізуємо їх і обов’язково запропонуємо олександрійцям варіанти рішень», – зазначив Сергій Кузьменко.