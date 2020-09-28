Олександрійці у матчі четвертого туру чемпіонату України обіграли команду “Дніпро-1”

У суботу, 26 вересня, на стадіоні “Ніка” відбувся матч 4-го туру чемпіонату України з футболу між командами “Олександрія” – “Дніпро-1”, повідомляє «Голос Громади».

Вже на 3-й хвилині олександрійці відкрили рахунок, коли забив Денис Безбородько. Наприкінці першого тайму перевагу команди Володимира Шарана збільшив Максим Третяков.

Другий тайм для ФК «Олександрія» став переможним проти СК “Дніпро-1”. На 60-й хвилині після автоголу Олександра Сватка, після чого ще один м’яч у ворота “Дніпра-1” за 8 хвилин забив Валерій Лучкевич.

На 78 хвилині олександрійці все ж таки пропустили один м’яч у свої ворота, який забив дніпрянин Володимир Адамюк.

Гра завершилась з рахунком 4:1, на користь «Олександрії».

Наша команда набрала 6 очок та вийшла на четверту позицію.