Сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора в Олександрії відбувся масштабний захід – хода містом у вишиванках, повідомляє “Голос Громади”.

Близько 9:00 години на площі Соборній почався збиратись народ вбраний у вишиванках, серед яких головний керманич міста Сергій Кузьменко, його заступники, помічники, секретар міської ради Вікторія Косяк, депутати й інші представники влади.

Вишиковані у колону і під супровід військового оркестру сотні олександрійців рушили святковою ходою головним проспектом міста до пам`ятника Т.Шевченку.

У натовпі можна було побачити найрізноманітніші вишивки й орнаменти на сорочках, футболках, блузах та платтях.

По прибуттю до пам`ятника Великому Кобзарю відбулося урочисте підняття Державного Прапору під Гімн України.

Приємно було спостерігати за гарним патріотичним заходом, який цього дня об`єднав мешканців Олександрії і в котре нагадав, що ми гідні українці й мешканці свого славного міста, яке зветься Олександрією.