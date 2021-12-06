Олександрійці вдячні своїм визволителям від нацизму ІІ Світової

Сьогодні, 6 грудня, в Олександрії відбулися урочисті заходи з відзначення 78-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників у ІІ Світовій війні, повідомляє «Голос Громади».

За традицією, на центральному меморіалі – Братській могилі полеглих у боях за Олександрію героїв, що по вул. Діброви, відбувся урочистий захід, літературно-музична композиція та покладання квітів. У ній взяли участь представники міської та районної влад, військовослужбовці Збройних сил України, ветерани-добровольці, інші захисники держави від сучасної зовнішньої агресії, працівники державних установ, духовенство, представники громадськості, просто олександрійці. Урочисті церемонії з покладанням квітів відбулися в місті також на всіх місцях поховання визволителів і біля пам`ятних знаків Другої світової війни.

Так склалося, що разом з Днем визволення Олександрії 6 грудня відзначається інша урочистість державного рівня – День Збройних сил України. На жаль, в Україні восьмий рік йде неоголошена війна, розпочата зовнішнім ворогом. І тому на адресу нинішніх патріотів і захисників України теж прозвучали теплі слова подяки за їхній високий професіоналізм та вірність військовому обов’язку. Олександрійці схилили голови та вшанували хвилиною мовчання пам’ять бійців і ІІ Світової, і також сучасних війн, які віддали свої життя за мирну Україну.

…Ще рік тому, на черговому заході з відзначення Дня 6 Грудня олександрійці мали нагоду особисто вшановувати єдину на той час визволительку міста – Лідію Томіліну та дякувати їй за подвиг. На жаль, час плине невмолимо і 78-а річниця стала першою, коли з живих визволителів міста дякувати вже нікому: Лідії Томіліної не стало у серпні цього року… Тепер залишається лише пам`ять та вдячність – тим захисникам і визволителям минулої і сучасної історії, які відійшли у Вічність.