Олександрійці відзначили потрійне державне свято

14 жовтня, за традицією, на площі перед Олександрійською міською радою відбулося урочисте зібрання, присвячене Дню захисників та захисниць України, повідомляє «Голос Громади».

День захисників і захисниць Украї́ни — державне свято України, що відзначається 14 жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва).

В загальноміській урочистості взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, інші представники обох гілок міської влади, військовослужбовці, ветерани збройних сил, учасники бойових дій і члени їх родин, близькі та рідні загиблих воїнів, представники громадських організацій, інші олександрійці.

Державний Гімн України, вітальне слово і молитва благочинного Олександрійського району, Кропивницької єпархії Православної церкви України Сергія Ярового, а також літературна композиція та хвилина мовчання – таким було вшанування пам`яті і данина честі загиблим героям-захисникам України… По завершенню урочистості – покладання квітів до меморіального знаку на площі Європейській перед міською радою.