Олександрійці вшанували ліквідаторів наслідків на ЧАЄС (Фотозвіт)

Сьогодні, 14 грудня, з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника олександрійцям-чорнобильцям, повідомляє «Голос Громади».

У церемонії взяли участь міський голова Олександрії Сергій Кузьменко та інші представники міської влади, зокрема депутатського корпусу від ПП «Європейська Солідарність», а також ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени громадських організацій, духовенство та небайдужі олександрійці.

День ліквідатора ще раз нагадує нам про людей, які пожертвували своїм здоров`ям та життям, заради порятунку інших й країни від страшної техногенної катастрофи, відлуння та наслідки якої відчуваємо й по нині.

Біля пам’ятного знаку героям-ліквідаторам перед присутніми виступили мер Олександрії Сергій Кузьменко, голова спілки інвалідів Чорнобиля Людмила Комлєва та представник духовенства, й подякували ліквідаторам за героїзм та відданість, побажали незламного здоров’я і довгих років буття.

Після виступів, звернень та вдячних слів олександрійці здійснили покладання квітів.