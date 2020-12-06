Олександрійці вшанували пам`ять захисників і визволителів Олександрії у другій Світовій війні

6 грудня – знаменна дата в історії Олександрії. 77 років тому, 6 грудня 1943 року, завершилося визволення нашого міста від фашистських загарбників, повідомляє «Голос Громади».

Офіційні покладання квітів та відзначення знаменної дати відбулися у місті на всіх братських похованнях радянських бійців. 715 солдатів і офіцерів Червоної армії поклали свої життя в кровопролитних боях за звільнення Олександрії від окупантів, одинадцять військових підрозділів за проявлений героїзм у цій бойовій операції отримали звання «Олександрійських».

На центральному олександрійському меморіалі – Братській могилі на вул. І.Діброви присутні вшанували пам’ять усіх загиблих у битвах за місто і Україну, всіх героїв і жертв війни хвилиною мовчання та поклали до монумента квіти вдячності й шани.

У заході взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, представники міської влади, серед яких депутати ПП «Європейська Солідарність», а також військові, ветерани, люди похилого віку, молодь та духовенство.