Олександрійці вже купують “безкоштовні пакетики”. За які пакунки сплачувати не слід. Розбираємося

10 грудня набрала чинності заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів у закладах торгівлі. Таке нововведення є першим етапом реалізації Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Відтепер при здійсненні покупок в магазинах, супермаркетах, на ринках, в закладах харчування, аптеках тощо за кожен пластиковий пакет споживачу доведеться платити як за товар. Скільки має коштувати пластиковий пакет, чи є винятки, хто і яким чином контролюватиме дотримання Закону та на яке покарання очікувати підприємцям-порушникам?

Вартість пакета

Мінімальна ціна, що має бути встановлена в закладах на пластикові пакети, визначатиметься згідно з постановою Кабміну, коли вона буде затверджена. До того часу суб’єкт господарювання самостійно визначає вартість пластикового пакета для споживачів.

Винятки, на які не поширюється обмеження

Заборона безкоштовного розповсюдження не стосується пакетів двох типів:

Біорозкладних пластикових пакетів, що розкладаються за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідають встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання. Відповідне маркування має бути нанесене на кожен біорозкладний пластиковий пакет. Якщо пакет не відповідає вимогам, наносити на нього слова «біо», «біопакет», «біорозкладний» заборонено. Порядок маркування пластикових пакетів буде затверджений Кабміном.

Надтонких пластикових пакетів шириною до 22,5 сантиметрів (без бокових складок), глибиною до 34,5 сантиметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 45 сантиметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування/транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Контроль за дотриманням вимог Закону

Згідно зі ст.5 зазначеного Закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Відтак на Кіровоградщині повноваження контролю за виконанням суб’єктами господарювання положень Закону покладено на управління захисту споживачів Держпродспоживслужби області. Виконувати такі функції спеціалісти управління розпочнуть після затвердження Кабміном змін до уніфікованої форми Акта здійснення заходу державного нагляду (контролю). Перевірки на дотримання вимог щодо заборони безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів здійснюватимуть під час планових перевірок, а також позапланово у випадку звернення громадян.

Застосування штрафних санкцій до порушників

За недотримання заборони безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети для суб’єктів господарювання передбачено штрафні санкції у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення – у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Складати постанову при накладення штрафу також будуть працівники управління захисту споживачів.