Олександрійці вже мають можливість зареєструватися на пробне ЗНО-2021

Сьогодні, 5 січня, стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2021, повідомляє “Голос Громади”.

Зареєструватися можна протягом двох тижнів — до 19 січня включно.

Нагадаємо, що цьогоріч учасник тестування обирає лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Саме тестування з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Вартість пробного ЗНО становитиме 225 грн.

Цього року серед додаткових можливостей є те, учасники пробного ЗНО зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, а також пройти тестування вдома, після чого внести відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.