Олександрійців будуть штрафувати за неправильне носіння масок

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, яким вводяться штрафи за неправильне носіння захисних масок, повідомляє “Голос Громади”.

Захисна тканина, медична чи самостійно пошита маска повинна знаходиться на обличчі, при цьому закривати ніс і рот.

Тих, хто буде впускати людей в громадську будівлю або транспорт з маскою, яка надіта неправильно, чекає штраф від 3400 до 5100 гривень.

Порушеннями вважаються:

Допускання осіб без маски і без попередження (словесне прохання, припинення обслуговування або виклик поліції) про необхідність її одягти.

Відсутність реагування на перебування особи без маски у відповідних місцях.

Надання послуг громадянам працівниками, які не використовують засоби індивідуального захисту.