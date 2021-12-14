Олександрійців-ліквідаторів аварії на ЧАЕС нагородить міська влада

Десятьох учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вирішив відзначити виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається в Україні 14 грудня, за громадську позицію, вірність присязі, героїзм, готовність до самопожертви і участь у суспільно-політичному житті вирішено нагородити одноразовою грошовою премією, а також

Грамотою Олександрійської міської ради:

МАТЯША Анатолія Миколайовича, ліквідатора аварії на ЧАЕС, водія автомобіля автовзводу технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини 2269;

МИХАЙЛЕНКА Олексія Івановича, ліквідатора 1986 р.,

ПАСІШНОГО Василя Аникійовича, ліквідатора 1987 р.,

оголосити Подяку Олександрійського міського голови:

БІРСІ Катерині Петрівні – ліквідатору, службовцю, працівниці їдальні госпвзводу роти матзабезпечення батальйону АТЗ в/ч 2269,

ДОВГАЛЮ Віктору Арсентійовичу – ліквідатору 1986 р.,

ДОВГАЛЮ Віталію Васильовичу – ліквідатору 1986 р.,

ОШЕРЕНКУ Олександру Володимировичу – ліквідатору 1986 р.,

ПІЩУКЕВИЧУ Василю Івановичу – ліквідатору, техніку аеродромної служби третьої авіаційної ескадрильї на літаках в/ч 2269,

ПУТІЛІНУ Віктору Івановичу – ліквідатору, водію 3-го автовідділення автовзводу техроти батальйону аеродромно-технічного забезпечення в/ч 2269,

ЧУМАЧЕНКУ Сергію Івановичу – ліквідатору 1986 р.