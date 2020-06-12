Олександрійців попереджають про погіршення погоди на вихідних

Цими вихідними на території Кіровоградської області, зокрема й Олександрії синоптики попереджають про погіршення погодних умов, повідомляє «Голос Громади».

Так, за даними синоптиків, у суботу 13 червня мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер східний, 5-10 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У неділю, 14 червня, мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.