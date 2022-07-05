Олександрійців щотижня запрошують до участі в крокеті

Щочетверга в Олександрії проходить День крокету – старовинної спортивної гри, де учасники вдаряють молотком по дерев’яній кулі та намагаються швидше провести її через відповідно поставлені на майданчику ворота. По це повідомляє Олександрійська міська рада, інформує “Голос Громади”.

Гра стартує о 9:00 годині з тривалістю дві години, тобто до 11:00. Участь можуть взяти всі охочі. Участь безкоштовна. Організатор – інформаційно-туристичний центр «Олександрія». Читайте також: НАТО і росія: крутий поворот від партнерства до ворожнечі