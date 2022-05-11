Олександрійців та гостей міста запрошують на цікаву екскурсію до музею

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Олександрійців та гостей міста запрошують на цікаву екскурсію до музею.

У музейному центрі є багато цікавих, рідкісних та унікальних експонатів:
  • справжній космічний скафандр і речі, які побували в космосі;
  • найдавніші живі організми, що збереглися на Землі;
  • знаряддя праці, зроблені руками неандертальців і кроманьйонців;
  • кістки мамонтів та інших прадавніх тварин;
  • зразки українських орнаментів, які корінням сягають сивої давнини;
  • ужиткові речі, з яких складалося повсякденне життя олександрійців та багато інших скарбів.
Побачити їх, дізнатися їх таємниці та зануритися у світ, де історія оживає, можна завітавши на екскурсію до Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А. Ф.

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14 травня 2022 року о 11:00.

Адреса музейного центру: вул. Перспективна, 14.
Телефон для довідок 0661918604

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