Олександрійців та гостей міста запрошують на цікаву екскурсію до музею.

У музейному центрі є багато цікавих, рідкісних та унікальних експонатів:

справжній космічний скафандр і речі, які побували в космосі;

найдавніші живі організми, що збереглися на Землі;

знаряддя праці, зроблені руками неандертальців і кроманьйонців;

кістки мамонтів та інших прадавніх тварин;

зразки українських орнаментів, які корінням сягають сивої давнини;

ужиткові речі, з яких складалося повсякденне життя олександрійців та багато інших скарбів.



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Адреса музейного центру: вул. Перспективна, 14.

Телефон для довідок 0661918604