Олександрійців та гостей міста запрошують на цікаву екскурсію до музею.
У музейному центрі є багато цікавих, рідкісних та унікальних експонатів:
- справжній космічний скафандр і речі, які побували в космосі;
- найдавніші живі організми, що збереглися на Землі;
- знаряддя праці, зроблені руками неандертальців і кроманьйонців;
- кістки мамонтів та інших прадавніх тварин;
- зразки українських орнаментів, які корінням сягають сивої давнини;
- ужиткові речі, з яких складалося повсякденне життя олександрійців та багато інших скарбів.
Побачити їх, дізнатися їх таємниці та зануритися у світ, де історія оживає, можна завітавши на екскурсію до Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А. Ф. 14 травня 2022 року о 11:00.
Адреса музейного центру: вул. Перспективна, 14.
Телефон для довідок 0661918604