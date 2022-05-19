Олександрійців з Днем вишиванки вітає міський голова
Дорогі земляки!
19 травня – День вишиванки
Традиційно, у третій четвер травня в Україні відзначається День вишиванки.
Традиційно, у третій четвер травня в Україні відзначається День вишиванки.
Ця дата має особливе значення для всіх нас, адже вишите вбрання є багатовіковим символом, генетичним кодом і душею української нації.
Вишиванка єднає українців із різних куточків світу, зігріває серця теплом, уособлює самобутність української культури.
На жаль, сьогодні в Україні війна, окупант намагається захопити нашу рідну землю, зруйнувати міста, села, знищити нашу націю, нашу мову і традиції.
Але ворогові не вдасться зламати сильний духом, волелюбний, незалежний український народ, який до останнього подиху буде виборювати мир і свободу.
Завдяки мужнім воїнам Збройних Сил України ми маємо надію на завтрашній день, віримо в нашу перемогу і світле майбутнє для нашої держави. Слава Україні!
З повагою
міський голова Сергій Кузьменко