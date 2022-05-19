Олександрійців з Днем вишиванки вітає міський голова

19 травня – День вишиванки

Традиційно, у третій четвер травня в Україні відзначається День вишиванки.

Ця дата має особливе значення для всіх нас, адже вишите вбрання є багатовіковим символом, генетичним кодом і душею української нації.

Вишиванка єднає українців із різних куточків світу, зігріває серця теплом, уособлює самобутність української культури.

На жаль, сьогодні в Україні війна, окупант намагається захопити нашу рідну землю, зруйнувати міста, села, знищити нашу націю, нашу мову і традиції.

Але ворогові не вдасться зламати сильний духом, волелюбний, незалежний український народ, який до останнього подиху буде виборювати мир і свободу.