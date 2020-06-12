Олександрійців запрошують до участі у фотоконкурсі «Вікі любить Землю»

Мешканці Олександрійщини завдяки участі у фотоконкурсі «Вікі любить Землю» можуть долучитись до створення бази фотографій пам’яток природи і об’єктів природно-заповідного фонду на території України для ілюстрування Вікіпедії та інших проектів. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Wiki Loves Earth.

Фотоконкурс триватиме з 1 по 31 липня. Минулого року в ньому взяли участь 37 країн.

Участь у конкурсі можуть взяти як професійні фотографи так і любителі. Протягом липня всі охочі можуть подати світлини природних територій власного авторства, зроблені у будь-який період часу.

Переможці за кількісним внеском та автори найкращих світлин будуть відзначені цінними призами. Десять найкращих фото представлять Україну на міжнародному етапі.

Детальніше з усіма умовами та регламентом конкурсу можна ознайомитись за посиланням: wle.org.ua/rules/