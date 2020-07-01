Олександрійців запрошують до участі у спортивному заході Night Endurance

Громадська організація “Сильна Олександрійщина” вдруге організовує в м. Олександрія спортивний захід Endurance, повідомляє “Голос Громади”.

Так, в НІЧ з 18 на 19 липня, усі охочі зможуть випробувати себе та свої сили.

Endurance – це спортивно-командний захід з лінією перешкод та завдань; це не гонка і не має особистого заліку часу, місія – дійти до кінця командою; незабутні враження та емоції. Це кодекс та підтримка у команді.

Учасників чекатиме: вода, пісок, бруд, додаткова вага та команда робота.

Вимоги до спортсменів: вік від 16 до 60 років; командний гравець; середня фізична підготовка; здатність долати перешкоди.

Якщо ти готовий прийняти виклик – за додатковою інформацією звертайся до організатора заходу Олексія Чижа.

Кількість місць обмежена!

Заявки приймаються до 10 липня включно!

Нагадаємо, ГО “Сильна Олександрійщина” 30 травня, вперше в Олександрії провела Endurance у форматі пішохідного марафону, метою якого було пройти 50 км і вкластись в ліміт часу 12 годин.