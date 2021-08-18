Олександрійців запрошують на святковий фестиваль майстер-класів у центрі міста

Святковий фестиваль майстер-класів від Олександрійської центральної міської бібліотеки (вул.Г.Усика, 41), що у центрі міста, заплановано на 24 серпня у рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України.
У програмі фестивалю майстер-класи з виготовлення:
“Вітальна листівка”
“Лапки безпеки” (зі світловідбивальними елементами)
“Свічка з вощини”
“Брошка-кульбабка”
“Виготовлення брелока”
“Розпис футболок” (при собі мати футболку для розпису)
“Патріотичне серце”
“Патріотичний браслет”
“Рухливий метелик”
Виготовлення брошки “Трояндова Олександрія”
Виготовлення брошки “Кавун”
“Розпис магнітів”
“Вироби з повітряних кульок”
“Картина з кавових зерен”
“Плетіння косичок”
“Моделювання за допомогою 3D-ручки”
“Вироби з кінетичного піску” для найменших
“Малюнки на асфальті”
Зокрема, на дітей чекає весела розважальна програма.
Захід тривати з 13:00 до 15:00 години біля приміщення бібліотеки.