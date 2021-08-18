Олександрійців запрошують на святковий фестиваль майстер-класів у центрі міста

Святковий фестиваль майстер-класів від Олександрійської центральної міської бібліотеки (вул.Г.Усика, 41), що у центрі міста, заплановано на 24 серпня у рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

У програмі фестивалю майстер-класи з виготовлення:

“Вітальна листівка”

“Лапки безпеки” (зі світловідбивальними елементами)

“Свічка з вощини”

“Брошка-кульбабка”

“Виготовлення брелока”

“Розпис футболок” (при собі мати футболку для розпису)

“Патріотичне серце”

“Патріотичний браслет”

“Рухливий метелик”

Виготовлення брошки “Трояндова Олександрія”

Виготовлення брошки “Кавун”

“Розпис магнітів”

“Вироби з повітряних кульок”

“Картина з кавових зерен”

“Плетіння косичок”

“Моделювання за допомогою 3D-ручки”

“Вироби з кінетичного піску” для найменших

“Малюнки на асфальті”

Зокрема, на дітей чекає весела розважальна програма.

Захід тривати з 13:00 до 15:00 години біля приміщення бібліотеки.