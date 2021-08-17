Олександрійців запрошують подискутувати про рівність у бізнесі

Громадська організація “Олександрійський гендерний інформаційний центр” в рамках реалізації проєкту “Сила рівності” запрошує громадських активістів, журналістів, бізнесменів та бізнесвумен, усіх, хто цікавиться тематикою гендерної рівності і фемінізму на панельну дискусію “Я в бізнесі” – повідомляє «Голос Громади» за отриманою від організаторів інформацією.

«Зараз все більше жінок реалізують себе в бізнесі і багатьом вдається досягати успіху, масштабувати свій бізнес, розвивати. Та чи легкий цей шлях? Чи впливають гендерні стереотипи на досягнення вершин і як часто жінки стикаються з нерівним ставленням? Чому жінок підприємиць часто сприймають не серйозно? Як жінкам доводиться виборювати місце в бізнесі і долати супротив оточення? Про це поговоримо з учасниками дискусії “Я в бізнесі”.

Захід відбудеться 18 серпня 2021 року об 11.00 за адресою: м.Олександрія, вул. Шевченка, 66 (приміщення бібліотеки-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційного-туристичного центру).

Орієнтовно захід триватиме дві години. Присутні бізнесмени та бізнес-жінки поділяться власним досвідом. Приходьте, буде цікаво, наповнено та по справжньому», – йдеться у повідомленні.

Телефон для довідок: +380639582090

(Довідка: проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Відповідальність за зміст інформації несе ГО “ОГІЦ”. Інформація, що представлена у виданні, не завжди відображає погляди Уряду Канади і УЖФ).