Олександрійців запрошують у кінозал на перегляд мультфільму

Сьогодні, 24 червня, бібліотечний кінозал «КіноТема» запрошує юних кіноманів та їх батьків на перегляд культового комедійного мультфільму на замовлення – «Шрек» (частина 1), що вже давно став легендарним!

Щоп’ятниці о 14.00 запрошують всіх охочих на безкоштовний перегляд мультфільмів у бібліотечному кінозалі «КіноТема» за адресою: вул. Шевченка, 66.

Телефон для довідок: +38(095) 02-16-80