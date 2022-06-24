Олександрійців запрошують у кінозал на перегляд мультфільму
Сьогодні, 24 червня, бібліотечний кінозал «КіноТема» запрошує юних кіноманів та їх батьків на перегляд культового комедійного мультфільму на замовлення – «Шрек» (частина 1), що вже давно став легендарним!
Щоп’ятниці о 14.00 запрошують всіх охочих на безкоштовний перегляд мультфільмів у бібліотечному кінозалі «КіноТема» за адресою: вул. Шевченка, 66.
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Телефон для довідок: +38(095) 02-16-80