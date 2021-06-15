Олександрійця, який переховувався від слідства понад 10 років, все ж таки, довели до суду

Прокуратура Кіровоградщини засудила мешканця Олександрії, який скоїв злочин у 2010 році та весь цей час переховувався від слідства, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

За матеріалами слідства обвинувачений разом з посібниками проникли на територію будинку, напали на господарку та викрали кошти. Подальші протиправні дії їм завадив вчинити малолітній син потерплої, який відкрив вольєр з собаками, що змусило грабіжників втекти. Подія мала місце влітку 2010 року у м. Олександрія.

Злочин чоловіки спланували заздалегідь, спостерігали за мешканцями будинку, підготували знаряддя вчинення злочину (гумовий пістолет, електрошокер та хомути для зв’язування) та чітко розподілили ролі між собою.

За вчинений розбійний напад у складі організованої злочинної групи чоловіка засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі.