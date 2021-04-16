Олександрійцям почали виплачувати субсидії за березень на банківські картки

Олександрійським субсидіантам сьогодні почали зараховувати кошти на виплату березневих пільг і субсидій для сплати за житлово-комунальних послуг, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Днями до Олександрії надійшла державна субвенція у розмірі 15 мільйонів гривень на виплату відповідних соціальних пільг.

Також мешканці можуть отримати перерахунок коштів і за квітень. Оскільки опалювальний сезон закінчився 13 квітня, розмір виплат буде менший у порівнянні з попередніми місяцями.