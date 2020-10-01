Олександрійцям показали ескіз сучасного фонтану, який облаштують у парку Шевченка

На офіційній сторінці Сергія Кузьменка опубліковано пост, в якому розповіли про вигляд сучасної локації з фонтаном, яку незабаром планують побудувати в парку Шевченка, де триває капітальне будівництво, повідомляє «Голос Громади».

У повідомленні зазначається, що при будівництві фонтану буде враховано всі побажання мешканців міста. На прохання олександрійців фонтан буде плоским, інтерактивним, функціональним, зручним, матиме підсвітку і різну висоту струменів. Вже можна сказати, що він стане прикрасою парку!