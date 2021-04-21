Олександрійцям пропонують безкоштовно доставить паски до Великодня

Головна пошта країни Укрпошта вже другий рік поспіль рятує Великодні свята і пропонує безкоштовну доставку пасок. Щоб безпечно підготуватися до свята, замовити великодній хліб для себе та рідних можна прямо зараз на сайті Укрпошти. Щоб паски вчасно потрапили на великодній стіл, зверніть увагу на терміни: доставка у межах областного центру, області та між обласними центрами займає 1-2 дні, а доставка по Україні – від 3 днів.

«Самоізоляція та й карантин не привід відмовитися від головного атрибуту Великодня – паски. Безкоштовна доставка – це наш спосіб потурбуватися про клієнтів у кожному місті, містечку чи селі, подбати про їхню безпеку і дати можливість привітати своїх родичів та друзів. Поки карантин не дозволяє людям зустрічатися особисто, Укрпошта дозволяє підтримувати зв’язок з тими, хто живе далеко, що особливо важливо у переддень свята», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

На сайті кожен зможе вибрати паску на свій смак: там зібрано 8 пропозицій від 3 компаній-партнерів: «Хлібної хати», «Лавки екотравки» та «Першої цукерні Слобожанщини». Вартість коливається від 35 до 350 грн.

Замовити паски для себе та рідних можна тут https://www.ukrposhta.ua/ua/bezpechnii-velikden-z-ukrposhta

Нагадаємо, минулого року Укрпошта безкоштовно доставила 19 тисяч пасок по всій Україні.

Також триває збір коштів для придбання благодійних пасок для мешканців геріатричних пансіонатів у 8 областях України. Долучитися до збору коштів можна за посиланням bit.ly/ukrposhta-letshelp