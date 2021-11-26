Олександрія: більше десятка ковідних інфікованих за добу

25 листопада було зроблено 160 ПЛР-тести, виявлено 11 хворих на COVID-19.

Станом на 26 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 336 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 57 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 6, зі Світловодської – 8, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 4, Новопразької – 3, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 279 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 26 листопада хворих на пневмонію – 439 осіб, в тому числі 27 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 41 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 294 хворих, в тому числі 3 дітей.