Олександрія готується до святкування новорічних свят (ФОТО)

Наразі на головній площі Олександрії розпочали підготування до відкриття ялинки та святкування плеяди Новорічних свят.

Тривають роботи з прикрашення головної красуні, декорують театр, біля якого проходитимуть святкові дійства, облаштовують атракціони, місця розваг, фотозони. Вже встановлені дві новорічні кулі, підвозять будиночки, в яких продаватимуть смаколики та напої….

Дивишся на всю цю метушню і підіймається настрій. Тепер чекаємо снігу і всі на відкриття ялинки!