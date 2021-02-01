Олександрія: Календар знаменних і пам’ятних дат для олександрійської громади на 2021 рік

Нещодавно депутати Олександрійської міської ради затвердили Календар знаменних і пам’ятних дат м.Олександрії на 2021 рік. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.
До Календаря увійшли дні міста, селищ і сіл Олександрійської територіальної громади, ювілеї видатних олександрійців, ювілейні дати з дня відкриття закладів культури та інші.
Тож, мешканці олександрійської громади відзначатимуть наступні свята:
ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ У 2021 РОЦІ
ЛЮТИЙ
01.02.2021 (14.02 за ст. стилем) – 110 років від дня народження Ловецького (справжнє прізвище
– Левицький) Павла Федосійовича (1.02.1911–29.10.1975) – українського письменника.
БЕРЕЗЕНЬ
03.03.2021 – 100 років від дня народження Настасьєва Григорія Кириловича (03.03.1921–
06.09.2011) – заслуженого учителя України, кандидата педагогічних наук, Почесного
громадянина м. Олександрія, Лауреата обласної педагогічної премії ім. В. О. Сухомлинського.
КВІТЕНЬ
07.04.2021 – 120 років від дня народження Бєлаковської Вікторії Марківни (25.03.1901 за ст.
стилем – 9.12.1965) – живописця, графіка, члена Союзу художників СРСР. Народилася в
Олександрії в родині лікаря М. Бєлаковського.
19.04.2021 – 80 років від дня народження Ніколенка Степана Федоровича
(19.04.1941 р. н.) – Почесного громадянина м. Олександрія, ініціатора створення й першого
директора Олександрійської дитячої художньої школи.
24.04.2021 – 100 років від дня народження Мержанової Марини Федорівни (24.04.1921–2019) –
краєзнавця, доньки Федора Мержанова.
29.04.2021 – 110 років з дня народження в місті Олександрії Семена Миколайовича Волощука
(16.04.1911 за ст. стилем), гірничого інженера, керівника урановидобувних підприємств Болгарії,
Чехословаччини, Східної Німеччини. Очолював один із підрозділів Міністерства середнього
машинобудування СРСР яке працювало з ядерними програмами, розробкою уранових родовищ.
Помер 2004 році.
ТРАВЕНЬ
04.05.2021 – 130 років від дня народження Мержанова Федора Миколайовича (21.04.1891 за ст.
стилем – 1971) – краєзнавця, автора спогадів про місто Олександрія за період
1895–1917 років, ініціатора та одного з активістів краєзнавчого музею в Олександрії.
10.05.2021 – 80 років від дня народження Мартиняк Валентини Овсіївни (1941 р. н.) –завідувача
санаторного дошкільного навчального закладу № 16 міської ради
(1977–2011 рр.), депутата Олександрійської міської ради І, ІІІ, ІV та V скликань.
ЧЕРВЕНЬ
14.06.2021 – 70 років з дня народження в місті Олександрії Віктора Євгеновича Косенка (1951),
конструктора, спеціаліста з проектування космічних апаратів і систем зв’язку, ретрансляції,
навігації та геодезії, автор наукових праць та винаходів.
22.06.2021 – 140 років від дня народження священика Покровської церкви Котовича Антонія
(09.06.1881 за ст. стилем – 27.05.1938), розстріляного 27.05.1938 р., реабілітованого 16.05.1964 р.
ЛИПЕНЬ
25.07.2021 – 110 років з дня народження в місті Олександрії (1911) Івана Григоровича
Шапошникова, заслуженого діяча науки, вченого-фізика, педагога.
25.07.2021 – 60 років з дня народження в місті Олександрії актора театру і кіно Сергія
Сергійовича Ярого (справжнє прізвище Булка).
СЕРПЕНЬ
06.08.2021 – 50 років від дня народження Кулигіна Олега Борисовича (1971-2014) –
військовослужбовця, героя АТО.
09.08.2021 – 130 років від дня народження Діброви Іллі Даниловича – Почесного громадянина
м. Олександрія, командира партизанського з’єднання ім. К. Є. Ворошилова в роки Другої
світової війни.
20.08.2021 – 0 років з дня народження Олексія Трохимовича Шаповалова (1921-1992), учасника
Другої світової війни і партизанського руху.
22.08.2021 – 60 років від дня народження Соколовського Олега Миколайовича (1961 р. н.) –
заслуженого тренера України.
ВЕРЕСЕНЬ
01.09.2021 – 50 років з дня відкриття дитячої музичної школи «Перлина» селища
Олександрійське.
04.09.2021 – 100 років від дня народження Пономаренка Антона Семеновича (1921–2007) –
учасника Другої світової війни, краєзнавця, автора численних публікацій з історії міста
Олександрія та району.
14.09.2021 – 150 років від дня народження Хижнякова Василя Васильовича (1871–1949) –
земського санітарного лікаря, публіциста.
18.09.2021 – 50 років від дня народження Шарана Володимира Богдановича (1971 р. н.) –
футболіста і тренера.
20.09.2021 – 90 років від дня народження Меньшикова Бориса Петровича (1931–2014) – голови
виконкому Олександрійської міської ради.
ЖОВТЕНЬ
06.10.2021 – 80 років від дня народження Степаненка Станіслава Макаровича (1941-2016) –
педагога.
20.10.2021 – 70 років від дня народження Буреги Валерія Васильовича (1951 р. н.) –військового
соціолога і психолога.
27.10.2021 – 125-річчя від дня заснування Звенигородської школи (1896).
ЛИСТОПАД
26.11.2021 – 75 років з часу отримання Олександрією статусу міста обласного підпорядкування
(1946) відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про віднесення міста Олександрія,
Кіровоградської області, до категорії міст обласного підпорядкування».
27.11.2021 – 110 років від дня народження Зімяхіна Олександра Павловича (27.11.1911 ст. чи
нового ст. – 21.03.2004) – олександрійського педагога, вчителя біології (1961–1971 – середня
школа № 2), науковця, учня видатного науковця Миколи Вавілова
27.11.2021 – 100 років тому в населених пунктах Олександрійського повіту, в тому числі
нинішньої Олександрійської територіальної громади, почався голод, спровокований надмірними
хлібозаготівлями більшовицької влади.
ГРУДЕНЬ
28.12.2021 – 100 років від дня народження Діброви Людмили Іллівни (28.12.1921–30.04.2014) –
Почесного громадянина м. Олександрія, учасниці підпільно-партизанського руху на
Кіровоградщині.
Дати та події, щодо яких встановлено тільки рік
275 років з часу виникнення населеного пункту «задніпровської» сотні Миргородського полку
Гетьманщини – Усиківки. 1746 році зафіксовані перші згадки про цей населений пункт, який став
одним із центрів створення у майбутньому міста Олександрії.
320 років від дня народження Григорія Усика (1701–дата смерті невідома) – одного із
засновників перших поселень на території сучасної Олександрії.
Щорічні дати:
30.05. – День міста Олександрії. День міста Олександрії відзначається щороку в
останню неділю травня.
02.08. – День села Головківки Олександрійської територіальної громади. Відзначається
щороку у день християнського православного пророка Іллі.
29.08 – село Ізмайлівка відзначає свій День села.
12.10 – День села Піщаний Брід.
– День села Пустельниково.