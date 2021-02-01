Олександрія: Календар знаменних і пам’ятних дат для олександрійської громади на 2021 рік

Нещодавно депутати Олександрійської міської ради затвердили Календар знаменних і пам’ятних дат м.Олександрії на 2021 рік. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

До Календаря увійшли дні міста, селищ і сіл Олександрійської територіальної громади, ювілеї видатних олександрійців, ювілейні дати з дня відкриття закладів культури та інші.

Тож, мешканці олександрійської громади відзначатимуть наступні свята:

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ У 2021 РОЦІ

ЛЮТИЙ

01.02.2021 (14.02 за ст. стилем) – 110 років від дня народження Ловецького (справжнє прізвище

– Левицький) Павла Федосійовича (1.02.1911–29.10.1975) – українського письменника.

БЕРЕЗЕНЬ

03.03.2021 – 100 років від дня народження Настасьєва Григорія Кириловича (03.03.1921–

06.09.2011) – заслуженого учителя України, кандидата педагогічних наук, Почесного

громадянина м. Олександрія, Лауреата обласної педагогічної премії ім. В. О. Сухомлинського.

КВІТЕНЬ

07.04.2021 – 120 років від дня народження Бєлаковської Вікторії Марківни (25.03.1901 за ст.

стилем – 9.12.1965) – живописця, графіка, члена Союзу художників СРСР. Народилася в

Олександрії в родині лікаря М. Бєлаковського.

19.04.2021 – 80 років від дня народження Ніколенка Степана Федоровича

(19.04.1941 р. н.) – Почесного громадянина м. Олександрія, ініціатора створення й першого

директора Олександрійської дитячої художньої школи.

24.04.2021 – 100 років від дня народження Мержанової Марини Федорівни (24.04.1921–2019) –

краєзнавця, доньки Федора Мержанова.

29.04.2021 – 110 років з дня народження в місті Олександрії Семена Миколайовича Волощука

(16.04.1911 за ст. стилем), гірничого інженера, керівника урановидобувних підприємств Болгарії,

Чехословаччини, Східної Німеччини. Очолював один із підрозділів Міністерства середнього

машинобудування СРСР яке працювало з ядерними програмами, розробкою уранових родовищ.

Помер 2004 році.

ТРАВЕНЬ

04.05.2021 – 130 років від дня народження Мержанова Федора Миколайовича (21.04.1891 за ст.

стилем – 1971) – краєзнавця, автора спогадів про місто Олександрія за період

1895–1917 років, ініціатора та одного з активістів краєзнавчого музею в Олександрії.

10.05.2021 – 80 років від дня народження Мартиняк Валентини Овсіївни (1941 р. н.) –завідувача

санаторного дошкільного навчального закладу № 16 міської ради

(1977–2011 рр.), депутата Олександрійської міської ради І, ІІІ, ІV та V скликань.

ЧЕРВЕНЬ

14.06.2021 – 70 років з дня народження в місті Олександрії Віктора Євгеновича Косенка (1951),

конструктора, спеціаліста з проектування космічних апаратів і систем зв’язку, ретрансляції,

навігації та геодезії, автор наукових праць та винаходів.

22.06.2021 – 140 років від дня народження священика Покровської церкви Котовича Антонія

(09.06.1881 за ст. стилем – 27.05.1938), розстріляного 27.05.1938 р., реабілітованого 16.05.1964 р.

ЛИПЕНЬ

25.07.2021 – 110 років з дня народження в місті Олександрії (1911) Івана Григоровича

Шапошникова, заслуженого діяча науки, вченого-фізика, педагога.

25.07.2021 – 60 років з дня народження в місті Олександрії актора театру і кіно Сергія

Сергійовича Ярого (справжнє прізвище Булка).

СЕРПЕНЬ

06.08.2021 – 50 років від дня народження Кулигіна Олега Борисовича (1971-2014) –

військовослужбовця, героя АТО.

09.08.2021 – 130 років від дня народження Діброви Іллі Даниловича – Почесного громадянина

м. Олександрія, командира партизанського з’єднання ім. К. Є. Ворошилова в роки Другої

світової війни.

20.08.2021 – 0 років з дня народження Олексія Трохимовича Шаповалова (1921-1992), учасника

Другої світової війни і партизанського руху.

22.08.2021 – 60 років від дня народження Соколовського Олега Миколайовича (1961 р. н.) –

заслуженого тренера України.

ВЕРЕСЕНЬ

01.09.2021 – 50 років з дня відкриття дитячої музичної школи «Перлина» селища

Олександрійське.

04.09.2021 – 100 років від дня народження Пономаренка Антона Семеновича (1921–2007) –

учасника Другої світової війни, краєзнавця, автора численних публікацій з історії міста

Олександрія та району.

14.09.2021 – 150 років від дня народження Хижнякова Василя Васильовича (1871–1949) –

земського санітарного лікаря, публіциста.

18.09.2021 – 50 років від дня народження Шарана Володимира Богдановича (1971 р. н.) –

футболіста і тренера.

20.09.2021 – 90 років від дня народження Меньшикова Бориса Петровича (1931–2014) – голови

виконкому Олександрійської міської ради.

ЖОВТЕНЬ

06.10.2021 – 80 років від дня народження Степаненка Станіслава Макаровича (1941-2016) –

педагога.

20.10.2021 – 70 років від дня народження Буреги Валерія Васильовича (1951 р. н.) –військового

соціолога і психолога.

27.10.2021 – 125-річчя від дня заснування Звенигородської школи (1896).

ЛИСТОПАД

26.11.2021 – 75 років з часу отримання Олександрією статусу міста обласного підпорядкування

(1946) відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про віднесення міста Олександрія,

Кіровоградської області, до категорії міст обласного підпорядкування».

27.11.2021 – 110 років від дня народження Зімяхіна Олександра Павловича (27.11.1911 ст. чи

нового ст. – 21.03.2004) – олександрійського педагога, вчителя біології (1961–1971 – середня

школа № 2), науковця, учня видатного науковця Миколи Вавілова

27.11.2021 – 100 років тому в населених пунктах Олександрійського повіту, в тому числі

нинішньої Олександрійської територіальної громади, почався голод, спровокований надмірними

хлібозаготівлями більшовицької влади.

ГРУДЕНЬ

28.12.2021 – 100 років від дня народження Діброви Людмили Іллівни (28.12.1921–30.04.2014) –

Почесного громадянина м. Олександрія, учасниці підпільно-партизанського руху на

Кіровоградщині.

Дати та події, щодо яких встановлено тільки рік

275 років з часу виникнення населеного пункту «задніпровської» сотні Миргородського полку

Гетьманщини – Усиківки. 1746 році зафіксовані перші згадки про цей населений пункт, який став

одним із центрів створення у майбутньому міста Олександрії.

320 років від дня народження Григорія Усика (1701–дата смерті невідома) – одного із

засновників перших поселень на території сучасної Олександрії.

Щорічні дати:

30.05. – День міста Олександрії. День міста Олександрії відзначається щороку в

останню неділю травня.

02.08. – День села Головківки Олександрійської територіальної громади. Відзначається

щороку у день християнського православного пророка Іллі.

29.08 – село Ізмайлівка відзначає свій День села.

12.10 – День села Піщаний Брід.

– День села Пустельниково.