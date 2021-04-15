Олександрія: крадіжка типу «два в одному»

Минулого тижня працівники Олександрійської поліції затримали злодія, який скоїв принаймні дві зухвалі крадіжки протягом декількох годин одного дня, повідомляє «Голос громади» за інформацією, отриманою в поліції.

6 квітня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 67-річного мешканця міста про те, що невідома особа, неподалік одного з вокзалів міста, здійснила крадіжку належних заявникові грошових коштів в сумі 1000 гривень.

Кілька днів тому в ході проведення правоохоронцями слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 30-річного жителя міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка»), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

В ході подальшої перевірки обставин даного правопорушення виявилося, що підозрюваний причетний щонайменше ще до одного схожого злочину. До того ж – в один день.

Так, 6 квітня 50-річна олександрійка повідомила районний відділ поліції, що за час її відсутності вдома невідома особа проникла до домоволодіння заявниці і викрала звідти мікрохвильову пічку, спричинивши власниці матеріальні збитки на суму близько 2000 грн .

Отож проти цього фігуранта порушене ще одне провадження ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення»). За ці дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Розслідування по справі триває.